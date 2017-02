White Star Brussels is "in aanleg van schorsing" bij de KBVB

De KBVB heeft White Star Brussels "in aanleg van schorsing van sportactiviteiten" geplaatst, zoals het heet. De bond stelt de op één na laatste in eerste amateur in gebreke voor verschuldigde bedragen aan de KBVB.

De club van sterke man John Bico is met een aangetekende brief aangemaand om alle schulden in te lossen, maar zonder resultaat.

WS Brussels heeft nu tot volgende week woensdag om de bewijsstukken voor de afbetaling van zijn schulden voor te leggen. Als de club ook daar geen gehoor aan geeft, dreigen de Brusselaars opnieuw geen voetbalwedstrijden te mogen spelen.