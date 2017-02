Hasselt over ontslag Stijnen: "De situatie was onwerkbaar"

Stijnen kreeg afgelopen week - voor de tweede keer in korte tijd - een zware schorsing van 8 maanden opgelegd

"Stijnen heeft door zijn soms ongecontroleerde gedrag zichzelf schade toegebracht, maar ook de club", laat Hasselt weten. "Stijnen kreeg afgelopen week - voor de tweede keer in korte tijd - een zware schorsing van 8 maanden opgelegd."

"Het bestuur vindt dit een onwerkbare situatie. Strijden voor het behoud zonder hoofdcoach aan de zijlijn lijkt ons erg moeilijk."

"Wegens de staat van dienst van Stijnen welden we hem niet koudweg ontslaan. We hebben samen naar een oplossing gezocht, stelden hem een andere sportieve functie voor, maar al snel bleek hij dat niet te zien zitten. Van een constructieve dialoog was geen sprake."