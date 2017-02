Sporteconoom over "schuldenvrij" Lierse: "Een beredeneerde gok"

Wadi Degla deed eerder al hetzelfde met een lening van 25 miljoen euro en pompt dus bijna 50 miljoen euro in Lierse, dat volop meestrijdt voor promotie naar eerste klasse. Waarom doet de Egyptische sponsor dat?

"Lierse staat op de rand van promotie en als dat lukt, dan kijk je als investeerder aan tegen een inkomstenstroom van zo'n 10 miljoen euro. Je kunt er ook vanuit gaan dat die stroom niet meteen zal dalen", legt sporteconoom Thomas Peeters uit.

"Inkomsten hebben betekent natuurlijk niet dat je ook winst hebt. Maar in de Belgische competitie is een transfer van enkele miljoenen euro's niet uitgesloten. Als je één of twee grote transfers kan realiseren, dan heb je het geïnvesteerde bedrag terugverdiend. Je mag dus zeggen dat dit een beredeneerde gok is."