Stijn Stijnen ontslagen bij Sporting Hasselt

Na zijn carrière als doelman concentreerde Stijn Stijnen (35) zich op zijn eerste liefde Sporting Hasselt. De oud-international loodste de club de voorbije seizoenen naar de hoogste amateurliga.

Tot voor kort was Stijnen ook voorzitter in Hasselt. Vorige maand nam Bart Casters zijn rol officieel over.

Hasselt staat momenteel op de 12e plaats in de eerste amateurliga.