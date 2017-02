Bommetje in titelstrijd 1B: Lierse verkoopt Masika aan zusterclub Roeselare

Dat de verkoop van Masika (24) een financiële meevaller is voor Lierse, lezen we op hun website: "We beseffen dat de timing voor een uitgaande transfer niet ideaal is, maar het aanbod van de Chinese club betekende een serieuze meerwaarde en is ook belangrijk voor de financiële stabiliteit van de club."

Masika werd begin juli 2016 overgenomen van Racing Genk. Door zijn goede prestaties in de eerste klasse B werd de Keniaanse Belg opgemerkt door de ploeg uit Peking. Bij Beijing Renhe FC wordt Masika ploegmaat van Nikica Jelavic (ex-Zulte Waregem).