Cercle-voorzitter Schotte: "Monaco wil dat we familiale Cercle-cultuur behouden"

"Het bod van Monaco is interessant. Wij zochten naar financiële middelen, maar ook naar een sportieve toekomst. We hebben de twee kunnen verenigen in het voorstel van Monaco."

Hoe dringend was de financiële nood? "Die nood is er. Maar vorig jaar en het jaar daarvoor was die er ook en hebben we dat opgelost. Wellicht hadden we nu ook een oplossing gevonden. Maar we zochten en vonden nu een van de lange termijn."

"Zodat we niet elk jaar halverwege of op het einde moeten kijken of we de zaken financieel rondkrijgen. Dat we eens in alle rust kunnen werken met een project dat een jaar of drie à vier kan lopen. Dat we onze ambities kunnen realiseren en ons kunnen focussen op wat moet: het sportieve."