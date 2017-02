BV-fans over Antwerp: "Zonder sportieve langetermijnvisie lukt het niet"

Patrick Decuyper was vorig jaar de redding voor Antwerp en dat is hij nog altijd voor een stuk. We hadden een aantal marginale jaren achter de rug waarin we vaak niet wisten of we een licentie zouden krijgen. Dat heeft dit bestuursteam aangepakt.

"Ik was met mijn zoon naar de wedstrijd en zit op tribune twee. Zowel bij mijn zoon als de mensen rond mij merkte ik een enorme teleurstelling", zegt ex-basketballer Pieter Loridon.

"Zelf bekijk ik de zaken meer vanuit het perspectief van ex-topsporter. Als er niet gewerkt wordt aan een langetermijnvisie, kunnen geen resultaten behaald worden."

"Maar er moet ook een sportieve langetermijnvisie komen, anders lukt het niet. Dat is voor mij de oorzaak van het probleem. Het is al een wonder dat we met vijf verschillende trainers in één seizoen bovenin staan."

"Al 13 jaar leeft de Antwerp-fan met een mix van hoop, euforie en marginaliteit. Er leeft een wij-gevoel waar je zelfs geen film over kunt maken, want wat wij hebben meegemaakt, dat gelooft niemand. Anderzijds weet je dat er mirakels gebeuren in het voetbal."

Toch denkt Loridon niet dat Antwerp in zijn laatste twee matchen nog op zo'n mirakel moet hopen. "Wegens de kwaliteiten van Lierse. Ik ken Eric Van Meir persoonlijk. Lierse heeft hem niet buiten gegooid toen het moeilijk ging en plukt daar nu de vruchten van. Van Meir en zijn staf doen heel goed werk."