Lommel United wil dat match tegen Tubeke herspeeld wordt

Hoewel de advocaat van Lommel United, gelet op eerdere uitspraken van de KBVB in soortgelijke dossiers, de kans klein acht dat de wedstrijd herspeeld zal worden, vindt hij het wel belangrijk om een signaal te geven aan de KBVB.

"Het is helaas niet de eerste keer dat Lommel benadeeld wordt door een verkeerde beslissing van de scheidsrechter. Dit seizoen leidde zo'n fout al zeven of acht keer tot puntenverlies en mede daardoor staat de club onderaan in het klassement", zei meester Devlies.

"De club wil een duidelijk signaal geven aan de KBVB. Het is tijd dat er werk wordt gemaakt van technologische hulpmiddelen als de doellijntechnologie en de videoref."

"Voetbal is niet langer gewoon een spel, de financiële belangen worden steeds groter. In een professionele context kan het niet zijn dat scheidsrechterlijke fouten mee beslissen over een eventuele degradatie."