1e klasse B nadert ontknoping: Vandenbempt legt "ingewikkelde" competitieformule uit

Het kampioenschap in 1B bestaat uit 2 periodes. Elke periode telt 14 speeldagen en heeft een apart klassement. De winnaars van de twee periodes spelen tegen elkaar in de finale, met een heen- en terugwedstrijd.

Er wordt ook een algemeen klassement bijgehouden, waarin de punten van de 2 periodes opgeteld worden. De ploeg die het hoogst gerangschikt staat in dat algemene klassement, speelt in de finale tussen de periodekampioenen eerst uit.