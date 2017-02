Tom Soetaers neemt de sportieve touwtjes in handen bij KVK Tienen

Tom Soetaers werd geboren in Tienen, maar hij kwam zelf nooit voor de club uit. Soetaers debuteerde als speler voor Anderlecht, maar is vooral bekend van zijn passages bij Roda, Ajax en Genk.

Na zijn actieve carrière werd hij tv-analist. De gesprekken met KVK Tienen waren al een tijdje aan de gang, maar pas vanaf volgend seizoen stappen beide partijen in het huwelijksbootje.

"Het is geen geheim dat we al een paar jaar met elkaar praten, maar voor alles is een juist moment en dat is nu", zegt voorzitter Schepers. "Met Tom halen we een jongen uit de streek, met heel wat voetbalervaring en een positieve spirit."