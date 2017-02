Dries Mertens en bekende Leuvenaars verzetten zich tegen Chinese overname van OHL

Maar daar is niet iedereen mee opgezet. Onder de naam "OHL op Dreef" hebben heel wat bekende Leuvenaars zich gegroepeerd. Zij willen zoeken naar een lokaal alternatief. "Wij willen een breed draagvlak creëren om een toekomst zonder buitenlandse inmenging en met een sterke lokale verankering te verzekeren."

De opvallendste naam bij de deelnemers is die van Rode Duivel Dries Mertens, die nog bij het vroegere Stade Leuven gespeeld heeft. Ook onder anderen ex-OHL-boegbeeld Bjorn Ruytinx, styliste Lien Degol en tv-maker Elke Neuville zetten hun schouders onder het project.

"Wat ons bindt, is de liefde voor onze Leuvense voetbalclub. Door de gemakkelijke keuze voor het buitenlandse geld riskeert OHL een doorgeefluik voor buitenlandse voetballers te worden. Dat willen we absoluut niet", schrijven ze nog in een mededeling.

De groep gaat nu diverse pistes onderzoeken en gesprekken opstarten in de hoop een oplossing te vinden voor de Chinese overname rond is. "OHL is de enige grote voetbalclub in de provincie en we zijn ervan overtuigd dat er in de regio potentiële investeerders aanwezig zijn die de eigenheid van de club willen behouden. We kunnen niet garanderen dat we een alternatief project zullen kunnen presenteren, maar bewandelen momenteel toch al enkele pistes."