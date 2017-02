Lommel deelt open brief van boze fans aan scheidsrechtersbaas Verbist: "Trop is te veel"

Drie supportersclubs (SC Heuvelhof, Green Lions en Green Angels) van de rode lantaarn zijn het beu en kropen in hun pen "omdat trop té veel is". Ze richtten een open brief aan scheidsrechtersbaas Verbist, waarin ze gewag maken van "competitievervalsing tegen Lommel".

"Het aantal flagrante flaters swingt de pan uit. In "de privé" zou zoiets waarschijnlijk een C4 opleveren. Zo niet bij de KBVB. Het mag allemaal continu doorgaan."

"Beseft men eigenlijk niet dat men aan het spelen is met het brood van een Belgische club, met Belgische spelers én levensvatbaar, want géén schulden. Het is in het voetballand bijna uniek te noemen."