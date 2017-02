Antwerp moet ex-voorzitter Wauters dan toch 5 miljoen terugbetalen

Belga Eddy Wauters was jarenlang hét gezicht van Antwerp FC. Eddy Wauters was jarenlang hét gezicht van Antwerp FC.

Eddy Wauters heeft zijn slag thuisgehaald voor de Rechtbank van Eerste Aanleg. In een zaak die al jaren aansleept, eist Wauters 5 miljoen euro terug die hij in de club heeft gepompt. Antwerp kan wel nog in beroep gaan tegen de uitspraak.