OHL bevestigt: "Hebben voorakkoord met Chinese investeringsmaatschappij"

Gelet op de bestaande engagementen werd de stad Leuven op de hoogte gebracht van het voorakkoord, klinkt het nog. "De club is gebonden aan een strikte geheimhouding, maar wenst te benadrukken dat de potentiële overnemer een zeer betrouwbare gesprekspartner is, die garant zal staan dat OHL een blijvende rol kan spelen in het professionele Belgische voetbal."

De stad Leuven laat weten het voorakkoord eerst nog te willen bestuderen. "We vragen aan de club om ons alle info over te maken. Theoretisch gezien kunnen we de verhuring van het veld meteen intrekken als we niet akkoord gaan met de overeenkomst", zegt Carl Devlies, de schepen van Financiën.