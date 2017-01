Cercle Brugge versterkt zich met Ilombe Mboyo

cerclebrugge.be Mboyo werd vanmiddag voorgesteld. Mboyo werd vanmiddag voorgesteld.

Het hing al even in de lucht, maar nu is het officieel: Ilombe Mboyo keert terug naar België. Hij versterkt Cercle Brugge tot het einde van het seizoen. Na anderhalf jaar in Zwitserland wil hij zijn carrière nieuw leven inblazen.