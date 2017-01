Van Meir: "Veel nervositeit in 1B omdat elke club iets heeft om voor te knokken"

"Het is toch straf dat meer dan de helft van de clubs zijn trainer al heeft ontslagen", zegt Van Meir aan Sporza, gevraagd naar zijn tweet van afgelopen zondag. "Er is veel nervositeit omdat elke ploeg wel iets heeft om voor te knokken."

Daar is de nieuwe competitieformule in 1B niet vreemd aan natuurlijk. "In een gewone competitie (zonder de twee periodekampioenen) zou het nu tussen Roeselare en Lierse gaan voor promotie. Nu maken andere ploegen ook nog een kans."

"Ploegen die normaal in de middenmoot zitten hebben nu nog twee richtingen waar het naartoe kan. Naar boven, meedoen voor Play-off II. Of naar beneden, dan moeten ze meedoen aan de play-downs."

"De nervositeit wordt volgens mij ook in de hand gewerkt door het niveau in 1B. We zijn een onderschatte competitie. Vroeger was het verschil tussen de ploegen bovenaan en onderaan groot in tweede klasse. Nu zijn alle ploegen professioneel. Dat vind ik positief, maar we spelen veel tegen elkaar en kennen elkaar goed."

"Pas op. De nervositeit zit vooral in de bestuurskamers. Zij stellen doelen op en als die dreigen gemist te worden, breekt er stress uit. Bij spelers en stafleden is dat veel minder."