Vanhaezebrouck: "Mboyo? Hij hielp de problemen mee oplossen"

Sporza polste bij Hein Vanhaezebrouck naar zijn oordeel over de terugkeer van Mboyo. De Gent-trainer werkte in het seizoen 2010-2011 bij KV Kortrijk samen met "Petit Pelé".

"Of Ilombe het niveau van een eersteklasser nog aankan? Dat weet ik niet. Ik heb hem al jaren niet meer gezien, maar ik wens hem veel succes", vertelt Vanhaezebrouck.

"Ik vind hem een schitterende kerel en heb er ongelofelijk goed mee kunnen werken. Mboyo was fantastisch voor de groep, bij Kortrijk en bij Gent, want ook hier is men lovend over wat hij hier gebracht heeft." Mboyo verhuisde in 2011 van Kortrijk naar AA Gent.

"Ik hoop dat het lukt en dat hij bewijst dat hij nog fit is. Dan zal er sowieso weer interesse komen van de grotere clubs."

"Ik heb altijd fantastisch met hem kunnen werken en vond hem een geweldige voetballer. Of ik nooit problemen gehad heb met hem? Neen, integendeel. Hij hielp de problemen mee oplossen, echt waar."