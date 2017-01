Antwerp moet Björn Vleminckx twee maanden missen

Björn Vleminckx moet de komende weken toekijken. Björn Vleminckx moet de komende weken toekijken.

Antwerp kan in de strijd om de tweede periodetitel in eerste klasse B geen beroep meer doen op Björn Vleminckx. De aanvaller staat twee maanden aan de kant met een knieblessure. "Een hard verdict, maar we laten het kopje niet hangen", reageert Vleminckx.