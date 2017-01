Voor een werelddoelpunt hoeft u niet per se naar Barcelona of Madrid. Ook in de derde amateurklasse maken ze al eens een pareltje. Tom Deman bracht het voorbije weekend Vlamertinge op voorsprong met een knappe actie. Hij zette vier spelers van Zele in de wind, gooide er een Zidanebeweging bovenop en scoorde in de korte hoek.