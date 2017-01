OHL zet Emilio Ferrera aan de deur na zoveelste nederlaag

We betreuren het afscheid omdat er op hoog niveau getraind werd. Hij zette een ploeg neer die verzorgd en technisch voetbal bracht, maar de resultaten lieten hem in de steek.

Onder Ferrera won OHL dit seizoen nog maar vijf wedstrijden en speelde het al 9 keer gelijk. De nederlagen tegen rechtstreekse concurrenten voor een plaats in de top vier, Tubeke en Union, waren voor de club het signaal om afscheid te nemen van de trainer.

"We ambiëren nog steeds de 4e plaats in het klassement en het ticket voor Play-off II. Daarom moesten we nu wel ingrijpen", staat er in een statement op de clubwebsite.

"We betreuren het afscheid omdat er op hoog niveau getraind werd. Hij zette een ploeg neer die verzorgd en technisch voetbal bracht, maar de resultaten lieten hem in de steek. Ook het project dat hij uitgetekend had over de begeleiding van onze jonge talenten komen nu in het gedrang."

Ook assistent-trainer Patrick Asselman moet vertrekken. Hans Vander Elst zal voorlopig de training leiden tot er een nieuwe trainer gevonden wordt.