De Decker: "Blij dat we het blok van Roeselare hebben kunnen ontwrichten"

"Maar het is een volledig verdiende overwinning, zeker op basis van de 2e helft. We speelden heel goed voetbal, heel aanvallend met veel kansen, maar wel vanuit een goede organisatie. De spelers zijn heel hongerig en dan krijg je wedstrijden zoals deze. Het enige minpuntje is dat we nog meer kansen hadden moeten afwerken."

"We weten dat Roeselare een moeilijk blok is. Ze hebben een fantastische reeks neergezet. Ik ben heel blij dat we dat blok op deze manier hebben kunnen ontwrichten."

"Dit wakkert het geloof aan. Spelers worden weer op handen gedragen. Na de laatste weken zaten we in een positieve flow en we wisten dat dit een kantelmoment kon zijn."

"We hebben dit seizoen nog maar 1 keer buitenshuis kunnen winnen. Dat is ons volgende doel: om ook buitenshuis te winnen. Laat ons nog niet te veel rekenen en het stap voor stap bekijken."