De Decker: "Antwerp moet je zeker nog niet afschrijven"

"We hebben goed getraind en ik ben blij dat alles goed verlopen is. Er is al heel veel gebeurd dit seizoen. Het leek me dan ook belangrijk om even met iedereen weg te zijn uit Antwerpen en in ideale omstandigheden te trainen."

"Dat geeft de jongens moed en ik voel dat ze heel veel honger hebben. Het belangrijkste was om de neuzen in dezelfde richting te krijgen. Dat is goed gelukt en ook tactisch hebben we goed kunnen werken."

Antwerp speelt vrijdag tegen leider Roeselare. "In deze reeks kan alles. Iedereen kan van iedereen winnen. Ik zou het niet meteen opgeven mochten we niet winnen, maar het staat als een paal boven water: we kunnen maar beter winnen vrijdag."

"Als Roeselare wint, zijn ze goed op weg naar de hoogste afdeling. Er is dit seizoen al veel gebeurd bij ons, maar ik wil niet te veel naar het verleden kijken en enkel bezig zijn met de toekomst."