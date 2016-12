Wim De Decker haalt Faris Haroun van Cercle Brugge naar Antwerp

Toen hij in 2011 richting Engeland en tweedeklasser Middlesbrough trok, verdween hij sportief uit beeld. Hij zou over de plas ook nog even voor Blackpool spelen, totdat Cercle hem in het seizoen 2014-2015 een reddingsboei wierp.

"Bij Cercle was hij zowel aanvuurder als aanvoerder, maar hij kiest nu toch voor het ambitieuze project van Antwerp", verwoordt Antwerp het in een persbericht. "De Decker vindt in Haroun een box-to-box-speler met veel loopvermogen, die voor meer evenwicht in de kern zal zorgen."

"Met 195 wedstrijden in de Jupiler Pro League en 46 in de Proximus League heeft hij alvast de juiste ervaring om snel een rol van betekenis te spelen."

"Faris sluit meteen aan bij de groep op stage in Murcia en is klaar voor de belangrijke maanden die hem te wachten staan. Behoudens onverwachte buitenkansen zal de overgang van Haroun de enige transfer worden van de Reds in deze wintermercato."