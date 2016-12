Halle-Gooik is voor het tweede jaar op een rij de winnaar van de BeNeCup Futsal. In de finale in de Berchemse sporthal Het Rooi versloeg de ploeg uit Vlaams-Brabant FT Antwerpen met 2-5. In de halve finales waren landskampioen Halle-Gooik en FT Antwerpen te sterk voor respectievelijk ZVV 't Knooppunt en ASV Lebo uit het Nederlandse Amsterdam.