Schorsing White Star Brussel is opgeheven

John Bico is sinds kort opnieuw de sterke man bij White Star.

De voetbalbond heeft de schorsing van White Star Brussel in de eerste amateurklasse opgeheven. WS Brussel mag dus opnieuw wedstrijden spelen. Over wat er gebeurt met de forfaitscore van afgelopen weekend is niet gecommuniceerd.