Verheyen analyseert Atletico: "Het viermansmiddenveld staat in een diagonaal"

Dat Atletico op die manier op voorsprong kwam, is voor Gert Verheyen geen toeval. "Marseille begon goed, maar dan moet je ook scoren. Dat deden ze niet en tegen Atletico mag je dan geen fouten maken. Uiteindelijk maakte Marseille zelfs een grove fout en zo leidde de aanpak van Atletico tot de openingsgoal."

"Vanuit een laag blok kon Atletico toch al druk zetten op de zestienmeter van Marseille. Daardoor gaat Marseille in de fout en scoort Atletico. Dan kan je zeggen dat het een verdedigende aanpak is, maar op het moment dat de tegenstander in de fout gaat, wordt dat meteen hoge pressing."

"Dat is flexibel zijn en je aanpassen aan de situatie. Dat is knap gedaan door in ploeg te verdedigen en naar mekaar te kijken

En dat altijd overeind te houden, in welke situatie dan ook."