Griezmann na 1e grote prijs met Atletico: "Teruggedacht aan vertrek thuis als 14-jarige"

Op de Spaanse Supercup in 2014 na had Griezmann nog geen prijs gepakt bij Atletico Madrid. Dat het uitgerekend lukte in het stadion van Lyon maakte de zege extra speciaal voor de Fransman. Griezmann werd geboren in Mâcon, nabij Lyon.

"Ik ben heel tevreden. Ik heb hier lang voor gewerkt en moest terugdenken aan alles dat ik meegemaakt heb sinds ik als 14-jarige thuis ben vertrokken. Mijn thuis is op 45 minuten van het stadion."

"Nu wil ik even vieren en daarna volgt het WK. Ik wil Marseille ook feliciteren. Marseille heeft een goede ploeg, is een grote club en heeft geweldige fans."

De blessure van Payet? "Het is erg jammer voor hem, hij is een goede vriend. Ik hoop dat hij snel herstelt en op de WK-lijst van bondscoach Didier Deschamps zal staan."