Video: Huilende Payet krijgt troostende kus van Griezmann na blessure

De nummer 10 van Marseille was twijfelachtig voor de finale van de Europa League na een dijbeenblessure, die hem afgelopen weekend aan de kant hield in de Ligue 1. De twijfels rond de fitheid van Payet bleek geen psychologisch spelletje van de Fransen.

Na een halfuur zat de match van Payet er op. Hij ging op de grond liggen en moest gewisseld worden. Payet was enorm teleurgesteld. Voor de match had hij de Europa League-beker nog hoopgevend aangeraakt.

In tranen verliet hij het veld. Ook Antoine Griezmann, tegenstander in deze finale, maar ploegmaat bij de nationale ploeg (op het WK?), had te doen met Payet. Griezmann zorgde voor een vertederend beeld door zijn landgenoot een kus te geven terwijl hij naar de kant wandelde.

En te denken dat Payet een assist achter zijn naam had kunnen hebben, als Marseille-spits Germain in de vierde minuut beter had afgewerkt.