"Als Marseille wil winnen, zal het met spektakel moeten gebeuren"

Je zou kunnen zeggen dat Atletico de schitterende tandem Griezmann-Costa is, met daarachter 8 spelers die met het mes tussen de tanden spelen. Je moet je neus daar niet voor ophalen, want daar zitten ook goeie voetballers bij. Maar Marseille is frivoler.

Ik vraag me wel af: zal Rudi Garcia zijn ploeg ook frivool laten spelen? Ik hoop dat hij vol de kaart trekt van het spektakel, want als Marseille wil winnen, zal het via de spektakelweg moeten gebeuren.