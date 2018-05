Salzburg-coach: "Refs geven fout toe, dan kan ik ze vergeven"

In de 117e minuut schoot ex-Anderlecht-speler Rolando Marseille naar de finale na een corner die er geen was. Enkele minuten later na het laatste fluitsignaal was Rose razend op de Russische refs, Sergej Karasev op kop.

"Mijn jongens hebben een geweldig seizoen in Europa gespeeld, maar we zijn er vandaag ingeluisd door de arbitrage. Het is ongelooflijk. Maar wat kan ik eraan doen? In Marseille kregen we al een overduidelijke penalty niet en nu dit. Het probleem is nochtans makkelijk op te lossen. Met een videoscheidsrechter zou dit niet gebeurd zijn."

Ook doelman Alexander Walke reageerde woedend: "Het is elke keer hetzelfde geknoei. Waar we ook spelen, de beslissingen vallen steeds in ons nadeel uit."