Raes: "Arsenal en Atletico hebben iets goed te maken"

Het grootste struikelblok voor Arsenal om dit seizoen de Europa League te kunnen winnen, ligt momenteel vooraan. "Ze scoren moeilijk. Het verlies van Sanchez en Giroud laat zich voelen en Lacazette komt terug uit blessure", zegt Raes.

"Dankzij de stempel van Wenger oogt het voetbal wel altijd mooi bij Arsenal, maar de Fransman straalt steeds meer treurnis uit. De paradox is dat hij 22 jaar geleden werd binnengehaald als een vernieuwer die yoga, gezonde voeding en een nieuwe voetbalstijl introduceerde in het Engelse voetbal."

"Hij zette de modernisering van het Engelse voetbal in. Vraag maar eens aan Philippe Albert hoe het er vroeger soms aan toeging in het Engelse voetbal. Groepsgevoel werd geweekt door samen op café te gaan. Vergeet ook niet dat Arsenal voor de periode van Wenger een defensieve ploeg was. Een 1-0-score werd een Arsenal-score genoemd. Dat heeft hij allemaal veranderd."

"Ik heb Wenger ooit geïnterviewd na de 6-1-nederlaag van Club Brugge tegen Monaco in 1988. Ik ontmoette een jonge Wenger met mooie principes en veel werkethos. Ik herinner me een vriendelijke man, die veel klasse uitstraalde. Nu zien mensen oubolligheid in een maatpak. Hij had moeten stoppen na de zege in de FA Cup vorig jaar."