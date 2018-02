Loting Europa League levert met Milan-Arsenal een topaffiche op

Drie Rode Duivels zijn nog in de running om de Europa League te winnen. Vandaag is in Nyon geloot voor de 1/8e finales.

Michy Batshuayi neemt het met Borussia Dortmund op tegen RB Salzburg. Yannick Carrasco, voorlopig nog speler van Atletico Madrid, speelt tegen Lokomotiv Moskou.

Jordan Lukaku (Lazio) kijkt dan weer Dinamo Kiev, de vicekampioen van Oekraïne, in de ogen. AC Milan-Arsenal is de topaffiche in de 1/8e finales. Verder is het ook uitkijken naar Marseille-Athletic Bilbao.

De finale van de Europa League wordt dit seizoen gespeeld in Lyon op woensdag 16 mei. Lyon maakt ook nog kans op de eindzege. Het speelt nu tegen CSKA Moskou.