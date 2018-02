Batshuayi: "In Dortmund krijg ik van iedereen vertrouwen"

Gisteravond scoorde Michy Batshuayi twee keer in de 1/16e finales van de Europa League. Eerst maakte hij 2-2 gelijk met een afstandsschot, daarna stond zijn vizier op scherp om Dortmund de zege te bezorgden in de extra tijd (3-2). "O, wat is hij in vorm. Als een roofdier", sprak Filip Joos over de commentaarlijn.