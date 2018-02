VIDEO: Filip Joos: "O, wat is Batshuayi in vorm. Als een roofdier"

Michy Batshuayi scoort met zijn ogen toe. Ook in zijn derde match voor Dortmund trof hij raak.

Tegen de Italiaanse club Atalanta Bergamo draaide "Batsman" een 1-2-achterstand om in een 3-2-zege. Eerst pegelde hij de bal in de verste hoek, daarna sloeg hij van dichtbij toe in de 91e minuut.

Batshuayi scoorde al 5 keer in amper 3 matchen voor zijn nieuwe club. "O, wat is hij in vorm", merkte onze commentator Filip Joos in Dortmund op. "Als een roofdier."