Verheyen: "Napoli wilde van Europa League af en ze zijn er vanaf"

"In de Champions League kon je al zien dat ze de eigen competitie serieuzer nemen dan Europees voetbal", weet Gert Verheyen. "Ook tegen Leipzig bleven enkele grote namen op de bank. Het was bovendien ook een trieste aanblik, zo weinig volk in zo'n groot stadion."

"Dat Leipzig het gehaald heeft, is geen verrassing. De Duitsers waren gewoon beter en Napoli speelde niet met de wil en de drive die nodig is om te winnen. Napoli wilde van de Europa League af en ze zijn er vanaf. Zo komt het in elk geval over."

"Ergens begrijp ik wel dat ze alles op de Serie A zetten. Maar langs de andere kant is Napoli ook een club die in staat is om de Europa League te winnen. Dan moet je er eigenlijk echt voor spelen. Na deze nederlaag zal coach Sarri misschien wel een beetje boos zijn op zijn spelers, maar het is ook voor een stuk zijn eigen schuld."