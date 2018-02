1/16e finales Europa League: lastige opdracht voor Mertens, Carrasco naar Kopenhagen

Zowel Napoli als Atletico Madrid beleefde een teleurstellende Champions League-campagne. Beide clubs eindigden in hun poule op ruime afstand van een ticket voor de volgende ronde. Als nummers 3 worden ze nu opgevist in de Europa League.

Dortmund deed het zelfs nog slechter in de Champions League: het sprokkelde amper 2 punten uit 6 wedstrijden. Maar omdat APOEL Nicosia er niet meer van bakte in dezelfde poule, mag Dortmund het nu nog eens proberen in de Europa League.

Dries Mertens (Napoli) en Michy Batshuayi (Dortmund) ontmoeten respectievelijk RB Leipzig en het Atalanta van Timothy Castagne, twee niet te onderschatten tegenstanders. Leipzig werd in de Champions League 3e in poule G en hield zo Monaco achter zich. Atalanta rolde eerder in de Europa League Lyon en Everton op in de "groep des doods".

Mertens en Batshuayi lijken momenteel goed in vorm te zijn voor de komende affiche van vanavond. De eerste scoorde afgelopen zaterdag nog zijn 15e doelpunt in de Serie A dit seizoen. Batshuayi kende een droomdebuut bij Dortmund en maakte al 3 doelpunten en gaf 1 assist in 2 wedstrijden.