1/16e finales Europa League: Mertens ontvangt Leipzig, Carrasco naar Kopenhagen

Dit is de inzet van de Europa League. Dit is de inzet van de Europa League.

Ook in de Europa League kennen we de 1/16e finales. Voor het eerst in 13 jaar zijn er geen Belgische teams meer in de running. We vinden wel nog 7 Belgen terug. De Champions League-gebuisden Dries Mertens en Fernando Carrasco moeten met respectievelijk Napoli en Atletico Madrid tegen Leipzig en Kopenhagen. De heenwedstrijden zijn op 15 februari, de terugmatchen op 22 februari.