VIDEO: Jonathan Klinsmann (zoon van) beleeft Europees droomdebuut voor Hertha

Hertha Berlijn was al uitgeschakeld in de Europa League en dus kregen heel wat wisselspelers hun kans tegen Östersunds. Jonathan Klinsmann keepte zijn eerste wedstrijd voor de Duitse eersteklasser en was meteen belangrijk bij zijn debuut.

Diep in de tweede helft redde hij een elfmeter van Östersunds FK-speler Brwa Nouri bij een 1-1-stand. Daar bleef het ook bij.

Jonathan Klinsmann is de zoon van ex-international Jürgen Klinsmann (53). Klinsmann speelde in zijn carrière onder meer bij Stuttgart, Inter en Bayern München.

Hij was ook bondscoach van Duitsland op het WK in eigen land in 2006 en stond tussen 2011 en 2016 aan het roer van de nationale ploeg van de Verenigde Staten.