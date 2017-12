Dury: "7 punten is mooi, maar de tol in de competitie is zwaar geweest"

Zulte Waregem versloeg Lazio in eigen huis met 3-2. "Het was geen gemakkelijke wedstrijd", zei coach Francky Dury achteraf. "Ook de invallers van Lazio kunnen heel goed voetballen. Het viel me op dat ze allemaal over veel technische bagage en tactische discipline beschikken."

"Met het vroege doelpunt pakten we veel vertrouwen, maar daarna hadden we wat geluk. Ze kwamen terug tot 2-2 en toen heb ik toch even aan de wedstrijd tegen Club Brugge gedacht, waar het ook nog 3-2 werd. Ik was bang dat we ten onder zouden gaan, maar ik ben heel blij met de zege want we hebben al veel klappen gekregen dit seizoen."

Wat denkt Dury van de 7 op 15 van zijn ploeg in de Europa League? "We hebben gedaan wat we moesten doen. Nice en Lazio waren te sterk, daar moeten we niet flauw over doen. Ik ben blij dat we Vitesse achter ons hebben kunnen houden."

"7 punten is mooi, maar de tol in de competitie is wel zwaar geweest. We hebben ons niet belachelijk gemaakt en onze rol in Europa gespeeld."""