Dury over problemen bij Zulte Waregem: "We zijn te zuinig geweest deze zomer"

"Maar ik wil onze 3e plaats in de groep wel verdedigen, zodat we niet voor niets gewonnen hebben tegen Vitesse. Ik wil ook aan de fans tonen dat we iets geleerd hebben in Europa. Want we mogen hier met een goed gevoel op terugblikken."

"Iedereen beseft dat we met Zulte Waregem niet in de meest comfortabele positie zitten, maar het is ook niet zo dramatisch als wordt voorgesteld. We halen 3 op 27, maar hadden wel een zeer goeie start. We missen wat geluk en missen ook vertrouwen. Maar verwacht niet dat het tegen Lazio plots top zal zijn."