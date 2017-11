"Opnieuw hetzelfde verhaal als Belgische ploeg: er dichtbij, maar uitgeschakeld"

Wij zitten met een aantal jongens die in een leerproces zitten en dan moet je aanvaarden dat ze fouten maken. Maar soms heb ik het gevoel dat ik meer geloof in mijn team, dan de spelers zelf.

"Nice heeft niets liever dan dat wij alles open zetten achteraan. Voor ons was het belangrijk om gaandeweg wat meer balbezit te hebben. Aan de rust vroeg ik om het wat meer in handen te nemen, maar zonder dat zij direct 3-0 zouden kunnen maken. Ik vind dat we een goede tweede helft speelden. Net als tegen Lazio."

Kansen had Essevee voldoende, maar scoren was het grote probleem. Dury: "Enerzijds ben ik tevreden over het aantal kansen dat we versierden. Anderzijds ontgoocheld dat we niet konden scoren uit zoveel kansen. Dat is niet normaal."

"Wij zitten met een aantal jongens die in een leerproces zitten en dan moet je aanvaarden dat ze fouten maken. Maar soms heb ik het gevoel dat ik meer geloof in mijn team dan de spelers zelf."

"Ik moet hen overtuigen dat ze niet meer moeten opkijken naar spelers als Balotelli. Ook al heb ik veel respect voor hem. Nu is het weer hetzelfde verhaal als Belgische ploeg: we waren er dichtbij, maar het resultaat is een 3-1-nederlaag en de uitschakeling in Europa. We hebben te veel laten liggen."