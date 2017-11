Dury: "Als je kan overwinteren, mag je nooit twijfelen"

"We zullen morgen spelen met de beste spelers die voorhanden zijn. Met Derijck, Olayinka en Kaya zijn er drie bepalende spelers niet bij, maar ik heb een kern met 26 spelers. Dit is dus een kans voor andere, frissere spelers om hun kwaliteiten te tonen. We willen voluit gaan."

"Natuurlijk wachten ons de komende weken veel uitdagingen, maar dat is opwindend. Ik kan en wil niet kiezen. We willen de play-offs halen, maar het wordt een spannende en moeilijke strijd want er staan veel ploegen te drummen. In de beker willen we voorbij Club Brugge en de Europa League speel je maar een keer om de drie jaar."

"Elke match is voor ons belangrijk. Als we hier morgen onderuit gaan, dan neem je dat mee naar de competitie. Maar we kunnen ook veel vertrouwen opdoen en dat kan het gevoel in de groep veranderen. Bovendien willen we de laatste groepsmatch tegen Lazio interessant houden. Als je de kans hebt om te overwinteren, dan mag je nooit twijfelen."

Er zijn zo'n 1000 supporters naar Frankrijk afgezakt om Essevee aan te moedigen. "Ik wil hun weekendje aan de Côte d'Azur niet verpesten. Ik hoop dat we vroeg op voorsprong kunnen komen en die bonus dan met hand en tand, met mentaliteit en met een goede organisatie, kunnen verdedigen. Als we dan in de problemen komen, kunnen we laten zien dat we er voetballend kunnen uitkomen. Voor dat scenario wil ik tekenen."