"Dat ettertje moet zwijgen tegen de spelers"

"Achteraf bleek die ballenjongen dit geroepen te hebben: "Domme zwarte ("black idiot"), gooi in". Vitesse heeft die jongen ondervraagd en die heeft het geminimaliseerd en zelfs ontkend."

"De jongen geeft toe dat hij iets riep, maar alleen dat Olayinka de bal snel moest ingooien (en dat hij een pannenkoek was, red). Dat is er trouwens op zich al over. Die jongen moet helemaal niks zeggen tegen die spelers op het veld."

"Vitesse moet hierop doorvragen en dit samen met Zulte Waregem melden bij de Europese voetbalbond UEFA. Zulte Waregem, een goeie club, denkt sympathiek te zijn door dit te laten rusten, maar dit kan niet geaccepteerd worden. Hier moet je tegen optreden."

"Vitesse zegt iets te makkelijk: "Hij ontkent het". Maar de houding van dat ettertje zegt genoeg. Die wordt geen ballenjongen meer bij mij."

Hein Vanhaezebrouck, die aan tafel zat als trainer van Anderlecht, mengde zich in het gespreksthema: "Ik ken Olayinka, want hij is eigenlijk een speler van AA Gent. Hij is niet de gast die iets gaat verzinnen. Ik zie meteen aan zijn houding dat er iets gezegd is dat niet normaal is. Echt waar."