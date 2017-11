Baudry (Zulte Waregem) krijgt plaatsje in Europa League-team van de week

De 27-jarige Baudry is sinds de zomer van 2015 aan de slag bij Zulte Waregem. Hij kwam dit seizoen tien keer in actie. De partij op het veld van Vitesse was zijn tweede basisplaats in de Europa League.

Hij opende al na vier minuten de score en had zo een groot aandeel in de eerste zege van Zulte Waregem in de groepsfase van deze Europa League.

Hij staat in het elftal van de week naast onder anderen Kopenhagen-spelers Ankersen en Lüftner in de defensie.