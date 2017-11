Ook na rood voor karatetrap blijft Evra sympathiek: gaat gewoon op foto met jonge fans

Het is niet ondenkbaar dat we Patrice Evra voor het laatst op een veld hebben gezien, want er hangt hem een forse schorsing boven het hoofd. Eric Cantona moest 9 maanden aan de kant blijven na zijn trap. Als Evra een soortgelijke straf zou krijgen, zou hij al 37 jaar zijn als hij opnieuw kan beginnen.

Marseille heeft alvast een onderzoek geopend naar zijn speler. "Wat er ook gebeurt, een profspeler moet altijd koelbloedig blijven als hij wordt uitgedaagd, ook al zijn die hard en onrechtvaardig."

"Anderzijds kan de club het destructieve gedrag van de pseudofan alleen maar veroordelen. Hij kwetst zijn eigen speler op het moment dat hij zijn ploeg zou moeten steunen."

Ook de UEFA kan niet lachen met de actie van Evra en laat weten dat de speler al minstens 1 wedstrijd geschorst wordt. Er volgt nog een hoorzitting op 10 november.