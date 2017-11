Dury: "Nice is nu het laatste van mijn zorgen"

Zulte Waregem kreeg de zege in Arnhem zeker niet cadeau. Het moest lang met een speler minder een 0-1-voorsprong verdedigen. "Makkelijk was het niet", vond ook Dury.

"We begonnen goed. Het is spijtig dat we dan rood pakken, want het plan om Vitesse hoog op te vangen viel in het water. Zij begonnen met voorzetten vanop de flanken. Die moesten we elimineren en dat hebben we goed gedaan."

"Het viel mee dat Büttner ook rood pakte. Daarna zat er meer evenwicht in de match. Ik vond niet dat we met tien tegen tien onze organisatie moesten verlaten, maar langzaam kwamen we dieper en scoorden we."

"We moeten niet ontkennen dat het ook voor onze goal enkele keren warm werd. Maar we hebben al veel tegengoals geslikt dit jaar. Ik ben blij dat het nu in Europa niet gebeurt."