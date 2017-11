"Goed figuur slaan in Europa is ons voorlopig niet goed bevallen"

Ik ben nog aan het twijfelen of ik ga roteren, maar we moeten ons richten op de competitie, want na de 0 op 12 zijn we teruggevallen. We moeten zorgen dat we zolang mogelijk meedoen voor Play-off I.

"We wisten op voorhand dat het niet makkelijk zou worden tegen Nice en Lazio. Maar we hebben het geprobeerd. Ik vind nog altijd onze eerste match tegen Nice onze beste. We hebben vanuit onze visie en ons systeem gespeeld. Maar je kan natuurlijk niet naast de uitslag kijken (1-5)."

"Vitesse is meer ons niveau. De heenmatch was een match die alle kanten uit kon en dat verwacht ik donderdag ook. Vitesse is een Nederlandse ploeg."

"Ze hebben niet graag dat je veel druk zet. Ze willen kunnen voetballen. Anderzijds hebben ze veel voetballendvermogen en hebben ze een aantal heel goede offensieve spelers."

"We moeten momenteel kiezen tussen onze visie of resultaten en dat maakt het op dit moment moeilijk. Ik ben nog aan het twijfelen of ik ga roteren. We moeten ons richten op de competitie, want na de 0 op 12 zijn we teruggevallen. We moeten zorgen dat we zolang mogelijk meedoen voor Play-off I."

"We hebben geprobeerd een goed figuur in Europa te slaan en dat te combineren met de competitie. Tot nu is dat ons niet goed bevallen. In de zomer hebben we goed gewerkt, maar sinds onze Europese wedstrijden kunnen we nog nauwelijks trainen. Dat is niet goed voor een ploeg die vol in ontwikkeling is, met veel jonge spelers."