Dury: "Tegen Vitesse de mindere prestaties uit de competitie uitwissen"

"Tegen Nice en Lazio Roma hebben we naar onze normen een goeie match gespeeld", blikt Dury nog eens terug op de Europese campagne tot nu toe. "Eigenlijk hebben we al twee helften van de vier, de eerste tegen Nice en de tweede tegen Lazio, behoorlijk gevoetbald."

Is Vitesse de enige haalbare kaart in de poule? "Het is een goeie ploeg. Vitesse heeft net als ons de beker gewonnen, maar heeft het ook moeilijk gehad tegen Lazio en Nice. Als je in pot 3 of 4 zit, is het normaal dat je soms verliest tegen de ploegen uit pot 1 of 2. Morgen zullen we dus zien wie de beste van de rest is."

"Er is mij nooit gezegd dat ik met Zulte Waregem de Europa League moest winnen. De uitdaging was om ons te tonen in Europa. We hebben veel jonge spelers. Tegen Nice en Lazio hebben we in totaal toch 10 kansen gecreëerd, maar we scoren te weinig. Hopelijk halen we morgen een hoger rendement."