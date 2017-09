Jordan Lukaku: "Belgisch voetbal kan saai zijn, maar Zulte Waregem toonde lef"

"Het verliep een beetje moeizaam", zei Jordan Lukaku na de 2-0-zege van Lazio Roma tegen Zulte Waregem aan Sporza. "We voetbalden redelijk goed en hadden de bal, maar na onze goal viel dat weg."

"Zulte Waregem kwam in de wedstrijd en begon vooral heel sterk aan de tweede helft. Het duurde heel lang voor die tweede goal bij ons viel. Maar we hebben gedaan wat we moesten doen."

Jordan Lukaku trok in de Romeinse defensie meer dan zijn plan, zeker in de aanvalsgolven. "Met z'n drieën of vieren spelen, dat maakt niet zoveel uit. Als ik gewoon aanvallende vrijheid krijg van de trainer, des te beter voor mij."

"In deze positie moet ik wel nog meer aan mijn conditie werken, want dit eist heel veel energie. Ik heb werk, maar ik kom terug op het niveau van vorig jaar. Ik houd van deze positie en doe mijn best."