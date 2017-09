Dury: "Niet de fouten herhalen die we tegen Nice gemaakt hebben"

"Maar ik blijf erbij: het is je spel in balbezit dat bepaalt hoe je staat in balverlies. Als je spel in balbezit goed is, kun je dat klaarspelen. Maar in het andere geval hebben we een positioneel probleem in de omschakeling."

"Ik ben een coach. Een coach moet geloven in zijn team, anders ben je niet op je plaats. Ik geloof dat we morgen een goed resultaat kunnen neerzetten en zal mijn team ook op die manier voorbereiden."

"We hebben goede lessen getrokken uit Nice. Ik heb toen gezegd tegen mijn team: "Jongens, ik ben niet ontgoocheld dat we met 1-5 verloren hebben." Ik vind dat we momenten gehad hebben waarop we heel goed gevoetbald hebben."

"Als ik die les kan trekken na de wedstrijd tegen Lazio ben ik ook tevreden. We komen om een goed resultaat neer te zetten, maar de omstandigheden kunnen bepalen dat we verliezen. We moeten hier vertrekken met een goed gevoel, zodat we in de competitie klaar zijn voor Lokeren", besluit Dury.